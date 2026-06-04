Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что теракт в Старобельске является для Запада неприятной правдой, которую там не хотят замечать.
- Журналисты из западных стран под надуманными предлогами отказались ехать на место трагедии в Старобельске.
- Полянский подчеркнул, что киевский режим чувствует безнаказанность и наращивает темп атак по гражданским объектам.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал теракт в Старобельске является для Запада неприятной правдой, которую там не хотят замечать.
"В том, что для наших западных коллег теракт в Старобельске – это неприятная правда, которую они не хотят замечать, мы убедились, когда ведущие западные журналисты под надуманными предлогами отказались ехать не место трагедии", - заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Он выразил мнение, что линию поведения спонсоров киевского режима не изменит даже посещения места удара делегацией МККК, убедившейся в масштабах и жестокости этой атаки.
"В их "картине мира" Украина преступлений не совершает и все убитые ею мирные граждане, будь то взрослые или дети, автоматически становятся легитимными целями", - добавил Полянский.
Из-за этого киевский режим чувствует полную безнаказанность и наращивает темп террористических атак по гражданским объектам, подчеркнул постпред РФ при ОБСЕ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.