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Баканов рассказал, во сколько туристу обойдется полет на МКС - РИА Новости, 04.06.2026
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Туризм
 
14:52 04.06.2026 (обновлено: 17:45 04.06.2026)
Баканов рассказал, во сколько туристу обойдется полет на МКС

Баканов: полет космического туриста на МКС стоит около 2 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов на ПМЭФ- 2026
Дмитрий Баканов на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Баканов на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полет космического туриста на Международную космическую станцию стоит около двух миллиардов рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
  • Из-за высокой цены, по его словам, желающих отправиться в такой тур немного, но Россия также готовит космонавтов других стран и организовывает их полет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полет космического туриста на российском корабле на Международную космическую станцию стоит около 2 миллиардов рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Ракета, поделенная на количество участников. Два должно быть обязательно профессионала, потому что непрофессиональную миссию не отправить. Поэтому около двух миллиардов рублей", - сказал Баканов в эфире блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.
Из-за такой высокой цены, по его словам, желающих отправиться в космос в качестве туриста немного, но Россия присутствует на межгосударственном рынке - готовит космонавтов других стран и организовывает их полет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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