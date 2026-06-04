Баканов рассказал, во сколько туристу обойдется полет на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полет космического туриста на Международную космическую станцию стоит около двух миллиардов рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
- Из-за высокой цены, по его словам, желающих отправиться в такой тур немного, но Россия также готовит космонавтов других стран и организовывает их полет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полет космического туриста на российском корабле на Международную космическую станцию стоит около 2 миллиардов рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Из-за такой высокой цены, по его словам, желающих отправиться в космос в качестве туриста немного, но Россия присутствует на межгосударственном рынке - готовит космонавтов других стран и организовывает их полет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.