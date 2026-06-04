Поиски семьи Усольцевых продолжатся до 9 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых будут идти до 9 июня включительно.
- Поисковые работы запланированы на пять дней.
КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых будут идти до 9 июня включительно, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Поиски запланированы на пять дней, включительно до часу дня (09.00 мск - ред) 9 июня", - сказала собеседница агентства.
Следователи в четверг возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.