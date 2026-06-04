Поиски семьи Усольцевых продолжатся до 9 июня

Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска

Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска

Краткий пересказ от РИА ИИ Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых будут идти до 9 июня включительно.

Поисковые работы запланированы на пять дней.

КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых будут идти до 9 июня включительно, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Поиски запланированы на пять дней, включительно до часу дня (09.00 мск - ред) 9 июня", - сказала собеседница агентства.

Следователи в четверг возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.