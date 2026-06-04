Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года.

Всего в операции примут участие около 80 человек.

Она продлится до 9 июня.

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по региону.

"Поиски запланированы на пять дней, включительно до часу дня (9:00 мск. — Прим. ред.) 9 июня. <...> "Искать будут по направлению пути семьи к горам Буратинка, Мальвинка", — сказала собеседница агентства.

К операции привлекли спасателей, силовые ведомства, специалистов службы Госохотнадзора, участников отряда "ЛизаАлерт" и волонтеров. В ней задействуют беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мото- и криминалистическую технику. Всего в мероприятиях примут участие около 80 человек.

На месте поисков установили блокпост, чтобы ограничить доступ посторонним.

Усольцевы пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.