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В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 04.06.2026
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06:42 04.06.2026 (обновлено: 08:48 04.06.2026)
В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых

Следователи возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года.
  • Всего в операции примут участие около 80 человек.
  • Она продлится до 9 июня.
КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по региону.
"Поиски запланированы на пять дней, включительно до часу дня (9:00 мск. — Прим. ред.) 9 июня. <...> "Искать будут по направлению пути семьи к горам Буратинка, Мальвинка", — сказала собеседница агентства.
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К операции привлекли спасателей, силовые ведомства, специалистов службы Госохотнадзора, участников отряда "ЛизаАлерт" и волонтеров. В ней задействуют беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мото- и криминалистическую технику. Всего в мероприятиях примут участие около 80 человек.
На месте поисков установили блокпост, чтобы ограничить доступ посторонним.
Усольцевы пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.
Активная фаза поисков завершилась 12 октября. Далее они велись в режиме точечных задач. С 23 по 26 мая члены Красноярского и Дивногорского спасательных отрядов по заявке полиции искали пропавших в Манско-Уярском муниципальном округе.
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