Москвичей предупредили о непогоде в четверг

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице в четверг из-за непогоды, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 25 градусов.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 4 июня местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".