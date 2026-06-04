Москвичей предупредили о непогоде в четверг

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 4 июня местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".