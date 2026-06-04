Воробьев обсудил на ПМЭФ развитие Light Industrial в Подмосковье

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ обсудил с инвесторами развитие в регионе формата Light Industrial, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во встрече приняли участие партнер ХСА/ INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин и председатель правления компании "Совкомбанк" Дмитрий Гусев.

"Формат Light Industrial сегодня максимально востребован у малого и среднего бизнеса. Предприниматель получает все, что нужно для быстрого старта: площадку для выпуска продукции, складскую зону, офис, инженерную инфраструктуру, удобную логистику, сервисное сопровождение. Это позволяет не тратить 2-3 года на строительство с нуля, а в течение 6 месяцев запустить производство", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Губернатор отметил, что в Подмосковье развивают государственные индустриальные парки по формуле "5 в 1": инженерные коммуникации, производственные боксы, Light Industrial, городская среда, профессиональная управляющая компания.

На встрече обсудили развитие проектов в государственных индустриальных парках. Формат Light Industrial помогает бизнесу и государству работать сообща: регион получает новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и точки роста экономики, а предприниматели — готовую инфраструктуру, чтобы запускать и расширять производства.