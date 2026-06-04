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Воробьев обсудил на ПМЭФ развитие Light Industrial в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:47 04.06.2026
Воробьев обсудил на ПМЭФ развитие Light Industrial в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил с инвесторами развитие Light Industrial

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие Light Industrial в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие Light Industrial в регионе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ обсудил с инвесторами развитие в регионе формата Light Industrial, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Во встрече приняли участие партнер ХСА/ INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин и председатель правления компании "Совкомбанк" Дмитрий Гусев.
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"Формат Light Industrial сегодня максимально востребован у малого и среднего бизнеса. Предприниматель получает все, что нужно для быстрого старта: площадку для выпуска продукции, складскую зону, офис, инженерную инфраструктуру, удобную логистику, сервисное сопровождение. Это позволяет не тратить 2-3 года на строительство с нуля, а в течение 6 месяцев запустить производство", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор отметил, что в Подмосковье развивают государственные индустриальные парки по формуле "5 в 1": инженерные коммуникации, производственные боксы, Light Industrial, городская среда, профессиональная управляющая компания.
На встрече обсудили развитие проектов в государственных индустриальных парках. Формат Light Industrial помогает бизнесу и государству работать сообща: регион получает новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и точки роста экономики, а предприниматели — готовую инфраструктуру, чтобы запускать и расширять производства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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