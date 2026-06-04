В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Пятницком шоссе в Московской области опрокинулся служебный автобус.
- По предварительной информации, шесть человек пострадали.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали, по предварительной информации, при опрокидывании служебного автобуса с пассажирами на Пятницком шоссе в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, шесть пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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