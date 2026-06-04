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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.06.2026
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13:46 04.06.2026 (обновлено: 14:04 04.06.2026)
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиНа месте ДТП на Пятницком шоссе в Подмосковье. 4 июня 2026
На месте ДТП на Пятницком шоссе в Подмосковье. 4 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
На месте ДТП на Пятницком шоссе в Подмосковье. 4 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Пятницком шоссе в Московской области опрокинулся служебный автобус.
  • По предварительной информации, шесть человек пострадали.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали, по предварительной информации, при опрокидывании служебного автобуса с пассажирами на Пятницком шоссе в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, шесть пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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