Свыше 40 соглашений на 95 млрд рублей по Подмосковью подпишут на ПМЭФ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Сорок два соглашения по Подмосковью на 95 миллиардов рублей планируется подписать на полях ПМЭФ-2026, это позволит создать 7,7 тысячи рабочих мест для жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

"В ближайшие дни с командой традиционно работаем на ПМЭФ. В этом году на полях форума планируем подписать 42 соглашения на 95 миллиардов рублей. Это позволит создать 7,7 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что за годы участия в ПМЭФ Московская область реализовала около 80% подписанных на форуме соглашений, что составляет 1,3 триллиона рублей инвестиций и более 164 тысяч созданных рабочих мест.

"В этом году особое внимание уделяем роботизации, искусственному интеллекту и развитию формата "Лайт Индастриал" — готовой инфраструктуре для быстрого запуска производств. Среди будущих соглашений — проекты по автоматизации складской логистики, производству промышленных роботов, внедрению ИИ-решений в строительстве, образовании и других сферах", - отметил Воробьев.