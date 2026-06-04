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АНО "Моспром" и "Агроэкспорт" договорились о поддержке агропромышленников - РИА Новости, 04.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:33 04.06.2026
АНО "Моспром" и "Агроэкспорт" договорились о поддержке агропромышленников

Моспром" и "Агроэкспорт" будут поддерживать агропромышленников

© Фото : Пресс-служба ДИПП АНО "Моспром" и "Агроэкспорт" договорились о поддержке агропромышленников
АНО Моспром и Агроэкспорт договорились о поддержке агропромышленников - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
АНО "Моспром" и "Агроэкспорт" договорились о поддержке агропромышленников
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Столичный центр "Моспром" и ФГБУ "Агроэкспорт" оформили соглашение о двустороннем сотрудничестве, они будут помогать продвигать отечественную агропродукцию на экспортных рынках, заявила генеральный директор АНО "Моспром" Ольга Старикова.
Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
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Она отметила, что столица является ведущим промышленным центром России. В ней работает свыше 4,6 тысячи компаний из более чем 20 отраслей.
"Ряд из них не только производит продукцию для нужд города и страны, но и готовы к выходу на внешние рынки: от СНГ до Юго-Восточной Азии. Соглашение о сотрудничестве с “Агроэкспортом” позволит городу в лице АНО “Моспром” масштабировать поддержку столичных промышленников, занятых в агропромышленном секторе, и расширить географию поставок московской сельхозпродукции за рубеж", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Стариковой.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор АНО "Моспром" и руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин. Стороны будут реализовывать регпроекты в сферах внешнеэкономической деятельности и АПК. Также они планируют проводить совместные мероприятий для экспортноориентированного бизнеса Москвы за рубежом, в частности, организация бизнес-миссий и участие в международных отраслевых выставках. Также партнерство предполагает оказание консультационной и маркетинговой поддержки для продвижения продукции на внешних рынках.
Центр "Моспром" был создан в 2019 году для оказания услуг в сферах поддержки, развития и популяризации инвестдеятельности, индустриального экспорта и экспорта товаров АПК.
Столичным экспортерам помогает государство при помощи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Так, им доступны меры информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Также в рамках нацпроекта функционирует цифровая платформа "Мой экспорт". На ней у предприятий есть возможность получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на зарубежных маркетплейсах и многое другое.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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