АНО "Моспром" и "Агроэкспорт" договорились о поддержке агропромышленников

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Столичный центр "Моспром" и ФГБУ "Агроэкспорт" оформили соглашение о двустороннем сотрудничестве, они будут помогать продвигать отечественную агропродукцию на экспортных рынках, заявила генеральный директор АНО "Моспром" Ольга Старикова.

Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что столица является ведущим промышленным центром России. В ней работает свыше 4,6 тысячи компаний из более чем 20 отраслей.

"Ряд из них не только производит продукцию для нужд города и страны, но и готовы к выходу на внешние рынки: от СНГ до Юго-Восточной Азии. Соглашение о сотрудничестве с “Агроэкспортом” позволит городу в лице АНО “Моспром” масштабировать поддержку столичных промышленников, занятых в агропромышленном секторе, и расширить географию поставок московской сельхозпродукции за рубеж", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Стариковой.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор АНО "Моспром" и руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин. Стороны будут реализовывать регпроекты в сферах внешнеэкономической деятельности и АПК. Также они планируют проводить совместные мероприятий для экспортноориентированного бизнеса Москвы за рубежом, в частности, организация бизнес-миссий и участие в международных отраслевых выставках. Также партнерство предполагает оказание консультационной и маркетинговой поддержки для продвижения продукции на внешних рынках.

Центр "Моспром" был создан в 2019 году для оказания услуг в сферах поддержки, развития и популяризации инвестдеятельности, индустриального экспорта и экспорта товаров АПК.

Столичным экспортерам помогает государство при помощи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Так, им доступны меры информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Также в рамках нацпроекта функционирует цифровая платформа "Мой экспорт". На ней у предприятий есть возможность получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на зарубежных маркетплейсах и многое другое.