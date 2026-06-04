Президент Абхазии прибыл на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Абхазии Бадра Гунба приехал на ПМЭФ.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Абхазский лидер приехал на площадку форума в четверг утром.
Ранее о планах Гунбы принять участие в ПМЭФ-2026 сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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