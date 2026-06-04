СМИ: Евросоюз попросили не дать россиянам загорать на европейских пляжах

Краткий пересказ от РИА ИИ Одиннадцать европейских стран призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан.

Письмо с требованием ужесточить визовую политику ЕС в отношении России было адресовано главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.

Вопрос об ужесточении визовых требований планируется поднять на полях заседания СБ ООН для оценки уровня поддержки.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Одиннадцать стран Европы перед началом летнего сезона призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, чтобы не дать им "загорать на европейских пляжах", пишет газета Politico со ссылкой на письмо.

"Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах", - говорится в сообщении издания.

Греция, Италия и Франция. При этом в список подписавшихся не входят представители европейских стран, особенно популярных в плане пляжного отдыха, такие как Испания

Как отмечает Politico, два дипломата заявили, что подписавшие письмо поднимут этот вопрос на Совете по внутренним делам ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки для дальнейшего продвижения.

В начале мая издание Euractiv писало, что страны ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, это число также стало рекордным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.

В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.

Ранее исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев заявил РИА Новости, что Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам.