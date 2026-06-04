Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Евросоюз попросили не дать россиянам загорать на европейских пляжах - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 04.06.2026 (обновлено: 10:42 04.06.2026)
СМИ: Евросоюз попросили не дать россиянам загорать на европейских пляжах

Politico: в Европе просят не позволять россиянам загорать на европейских пляжах

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже
Люди отдыхают на пляже - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одиннадцать европейских стран призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан.
  • Письмо с требованием ужесточить визовую политику ЕС в отношении России было адресовано главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.
  • Вопрос об ужесточении визовых требований планируется поднять на полях заседания СБ ООН для оценки уровня поддержки.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Одиннадцать стран Европы перед началом летнего сезона призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, чтобы не дать им "загорать на европейских пляжах", пишет газета Politico со ссылкой на письмо.
Как пишет Politico, письмо от министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии, было адресовано главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Отмечается, что министры в письме потребовали ужесточить визовую политику ЕС в отношении России.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Глава АТОР рассказала, какой отдых предпочитают работающие россияне
Вчера, 08:37
"Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах", - говорится в сообщении издания.
При этом в список подписавшихся не входят представители европейских стран, особенно популярных в плане пляжного отдыха, такие как Испания, Греция, Италия и Франция.
Как отмечает Politico, два дипломата заявили, что подписавшие письмо поднимут этот вопрос на Совете по внутренним делам ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки для дальнейшего продвижения.
В начале мая издание Euractiv писало, что страны ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, это число также стало рекордным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
Ранее исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев заявил РИА Новости, что Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам.
Шенгенская зона - это пространство 29 европейских государств, отменивших внутренний пограничный контроль, что позволяет свободно перемещаться между ними с единой визой. В нее входят 25 стран ЕС и четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей
1 июня, 09:53
 
В миреРоссияЕвропаИсландияКайя КалласPoliticoООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала