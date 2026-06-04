В "Динамо" ждут ответ от Лунева после щедрого предложения о новом контракте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил РИА Новости, что клуб сделал вратарю команды Андрею Луневу достойное предложение по новому контракту и ждет от него ответа, отметив, что руководство заинтересовано в игроке.