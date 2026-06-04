В "Динамо" ждут ответ от Лунева после щедрого предложения о новом контракте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб «Динамо» сделал Андрею Луневу достойное предложение по новому контракту и ждет его ответа.
- Павел Пивоваров подтвердил заинтересованность руководства клуба в голкипере Андрее Луневе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил РИА Новости, что клуб сделал вратарю команды Андрею Луневу достойное предложение по новому контракту и ждет от него ответа, отметив, что руководство заинтересовано в игроке.
Луневу 34 года, его контракт рассчитан до июля 2026 года. Голкипер сыграл 18 матчей за "Динамо" в различных турнирах в сезоне-2025/26, четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.