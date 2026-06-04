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В "Динамо" ждут ответ от Лунева после щедрого предложения о новом контракте - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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12:23 04.06.2026 (обновлено: 12:26 04.06.2026)
В "Динамо" ждут ответ от Лунева после щедрого предложения о новом контракте

Пивоваров: "Динамо" сделало достойное предложение Луневу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Лунев
Андрей Лунев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Андрей Лунев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб «Динамо» сделал Андрею Луневу достойное предложение по новому контракту и ждет его ответа.
  • Павел Пивоваров подтвердил заинтересованность руководства клуба в голкипере Андрее Луневе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил РИА Новости, что клуб сделал вратарю команды Андрею Луневу достойное предложение по новому контракту и ждет от него ответа, отметив, что руководство заинтересовано в игроке.
"Конечно, мы заинтересованы. Мы сделали ему достойное предложение и ждем его ответа", - заявил Пивоваров на ПМЭФ в ответ на вопрос о будущем Лунева в клубе и интереса к нему со стороны руководства.
Луневу 34 года, его контракт рассчитан до июля 2026 года. Голкипер сыграл 18 матчей за "Динамо" в различных турнирах в сезоне-2025/26, четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Павел ПивоваровАндрей Лунев
 
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