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"Не соответствует". Письмо Путину от Зеленского шокировало журналиста - РИА Новости, 04.06.2026
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22:43 04.06.2026 (обновлено: 23:33 04.06.2026)
"Не соответствует". Письмо Путину от Зеленского шокировало журналиста

Макдональд осудил заключительную фразу из письма Зеленского Путину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Брайан Макдональд заявил, что заключительная фраза из открытого письма Владимира Зеленского, адресованного Владимиру Путину, вызывает много вопросов.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заключительная фраза из открытого письма Владимира Зеленского, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину, вызывает много вопросов, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Примечательно, что Зеленский заканчивает письмо фразой "Слава Украине*". Это стало общепризнанным патриотическим лозунгом на Украине, тогда как в России его ассоциируют с бандеровцами и нацистами <…>. Поэтому в качестве заключительной строки открытого письма Путину это не соответствует цели", — отметил он в соцсети X.
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В четверг глава киевского режима опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России завершить конфликт.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложат о письме Зеленского по окончании части переговоров президентов России и Узбекистана.
Ранее Путин на полях ПМЭФ заявил, что Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор, было бы у Киева желание. Он напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского, а Москва может подписывать документы исключительно с легитимными представителями.
* Минюст внес лозунг в перечень нацистских.
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