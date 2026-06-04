Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Брайан Макдональд заявил, что заключительная фраза из открытого письма Владимира Зеленского, адресованного Владимиру Путину, вызывает много вопросов.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заключительная фраза из открытого письма Владимира Зеленского, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину, вызывает много вопросов, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Примечательно, что Зеленский заканчивает письмо фразой "Слава Украине*". Это стало общепризнанным патриотическим лозунгом на Украине, тогда как в России его ассоциируют с бандеровцами и нацистами <…>. Поэтому в качестве заключительной строки открытого письма Путину это не соответствует цели", — отметил он в соцсети X.
В четверг глава киевского режима опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России завершить конфликт.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложат о письме Зеленского по окончании части переговоров президентов России и Узбекистана.
* Минюст внес лозунг в перечень нацистских.