Россия еще не получила ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия еще не получила ответ Гутерреша на письмо Лаврова по провокации в Буче, заявил Небензя.
- Пока мы ничего не получили, сказал он журналистам.
ООН, 4 июн - РИА Новости. Россия еще не получила ответ генсека ООН Антониу Гутерреша на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова по провокации в Буче, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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"Пока мы ничего не получили", - сказал Небензя журналистам.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией.
Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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