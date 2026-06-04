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Россия еще не получила ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче - РИА Новости, 04.06.2026
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19:24 04.06.2026
Россия еще не получила ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче

Небензя: Россия еще не получила ответ генсека ООН на письмо Лаврова по Буче

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия еще не получила ответ Гутерреша на письмо Лаврова по провокации в Буче, заявил Небензя.
  • Пока мы ничего не получили, сказал он журналистам.
ООН, 4 июн - РИА Новости. Россия еще не получила ответ генсека ООН Антониу Гутерреша на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова по провокации в Буче, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя ранее сообщал, что Лавров 1 мая направил Гутеррешу письмо по инсценировке в Буче и Москва ждет четкие ответы, а не отписки.
«
"Пока мы ничего не получили", - сказал Небензя журналистам.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией.
Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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