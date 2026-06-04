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FPV-дрон "Пиранья 10", сбивший танк ABRAMS, показали на HeliRussia-2026 - РИА Новости, 04.06.2026
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18:59 04.06.2026
FPV-дрон "Пиранья 10", сбивший танк ABRAMS, показали на HeliRussia-2026

РИА Новости: на HeliRussia показали дрон, который уничтожил первый танк ABRAMS

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМеждународная выставка вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем HeliRussia
Международная выставка вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем HeliRussia - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Международная выставка вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем HeliRussia
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА "Пиранья 10", уничтоживший первый танк ABRAMS в зоне СВО, был продемонстрирован на международной выставке HeliRussia-2026 в Москве.
  • Преимуществом дронов "Пиранья" является возможность работы на стандартных и уникальных частотах, что обеспечивает устойчивость управления при воздействии средств радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. БПЛА "Пиранья 10", который уничтожил первый танк ABRAMS в зоне СВО, был продемонстрирован на международной выставке HeliRussia-2026 в Москве, сообщил РИА Новости представитель компании "Пиранья".
Двадцать восьмого февраля 2024 года с помощью FPV-дрона "Пиранья 10" был уничтожен первый танк ABRAMS, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, в районе Авдеевки в ДНР.
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"Дрон "Пиранья 10", продемонстрированный на этой выставке, относится к первой "птице", которая уничтожила танк ABRAMS на СВО", - отметил представитель компании.
По его словам, "Пираньи" хорошо зарекомендовали себя на фронте, так как они работают без потери связи даже в условиях радиоэлектронной борьбы.
"Преимуществом дронов "Пиранья" является возможность работы на стандартных и уникальных частотах. Если средства радиоэлектронной борьбы попытаются подавить сигнал, то в случае с этими беспилотниками картинка и управление останутся устойчивыми, будто воздействия РЭБ нет", - добавил разработчик.
HeliRussia — это ежегодная международная выставка, посвященная вертолетной индустрии и беспилотным авиационным системам, которая служит ключевой отраслевой площадкой для демонстрации передовых достижений в области пилотируемой и беспилотной авиации, продвижения научного, технологического и экспортного потенциала России.
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