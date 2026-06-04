FPV-дрон "Пиранья 10", сбивший танк ABRAMS, показали на HeliRussia-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА "Пиранья 10", уничтоживший первый танк ABRAMS в зоне СВО, был продемонстрирован на международной выставке HeliRussia-2026 в Москве.
- Преимуществом дронов "Пиранья" является возможность работы на стандартных и уникальных частотах, что обеспечивает устойчивость управления при воздействии средств радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. БПЛА "Пиранья 10", который уничтожил первый танк ABRAMS в зоне СВО, был продемонстрирован на международной выставке HeliRussia-2026 в Москве, сообщил РИА Новости представитель компании "Пиранья".
"Дрон "Пиранья 10", продемонстрированный на этой выставке, относится к первой "птице", которая уничтожила танк ABRAMS на СВО", - отметил представитель компании.
По его словам, "Пираньи" хорошо зарекомендовали себя на фронте, так как они работают без потери связи даже в условиях радиоэлектронной борьбы.
"Преимуществом дронов "Пиранья" является возможность работы на стандартных и уникальных частотах. Если средства радиоэлектронной борьбы попытаются подавить сигнал, то в случае с этими беспилотниками картинка и управление останутся устойчивыми, будто воздействия РЭБ нет", - добавил разработчик.
HeliRussia — это ежегодная международная выставка, посвященная вертолетной индустрии и беспилотным авиационным системам, которая служит ключевой отраслевой площадкой для демонстрации передовых достижений в области пилотируемой и беспилотной авиации, продвижения научного, технологического и экспортного потенциала России.