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Кремль объяснил, почему отношения России и США не откатываются назад - РИА Новости, 04.06.2026
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22:17 04.06.2026 (обновлено: 22:22 04.06.2026)
Кремль объяснил, почему отношения России и США не откатываются назад

Песков: отношения России и США не откатываются назад — откатываться особо некуда

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что в Кремле не считают, что отношения России и США откатываются назад.
  • По его словам, "откатываться особо некуда".
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что отношения России и США откатываются назад, так как "откатываться особо некуда".
Журналисты задали Пескову вопрос о том, можно ли сделать вывод, что отношения РФ с США откатываются назад, после заявления американского госсекретаря Марко Рубио о том, что администрация США работает над законопроектом сената о новых санкциях против России.
«
"Нет, назад откатываться особо некуда, поэтому так сказать нельзя", - сказал Песков.
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