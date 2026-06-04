Кремль объяснил, почему отношения России и США не откатываются назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что в Кремле не считают, что отношения России и США откатываются назад.
- По его словам, "откатываться особо некуда".
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что отношения России и США откатываются назад, так как "откатываться особо некуда".
Журналисты задали Пескову вопрос о том, можно ли сделать вывод, что отношения РФ с США откатываются назад, после заявления американского госсекретаря Марко Рубио о том, что администрация США работает над законопроектом сената о новых санкциях против России.
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"Нет, назад откатываться особо некуда, поэтому так сказать нельзя", - сказал Песков.