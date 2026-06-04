Краткий пересказ от РИА ИИ Песков заявил, что для России главное — ее национальные интересы, несмотря на посреднические усилия США в переговорах по Украине.

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. При всем уважении к США и их посредническим усилиям в переговорах по Украине для РФ главное - ее национальные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Российского лидера спросили, что мешает достижению долгосрочного мира на Украине, предположив, что, возможно, Европейский союз и европейские страны не могут быть посредниками, но они могут помочь в поиске решения этой проблемы.