Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что для России главное — ее национальные интересы, несмотря на посреднические усилия США в переговорах по Украине.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. При всем уважении к США и их посредническим усилиям в переговорах по Украине для РФ главное - ее национальные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Российского лидера спросили, что мешает достижению долгосрочного мира на Украине, предположив, что, возможно, Европейский союз и европейские страны не могут быть посредниками, но они могут помочь в поиске решения этой проблемы.
"При всем уважении к Соединенным Штатам (Америки - ред.) и их добрым услугам для нас главное - наши национальные интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменился ли статус США как посредника в украинском урегулировании на фоне разработки ими санкций и разговоров о том, что они на стороне Украины.