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Песков назвал главное в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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22:15 04.06.2026 (обновлено: 22:27 04.06.2026)
Песков назвал главное в переговорах по Украине

Песков: главным в переговорах по Украине для РФ являются ее нацинтересы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что для России главное — ее национальные интересы, несмотря на посреднические усилия США в переговорах по Украине.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. При всем уважении к США и их посредническим усилиям в переговорах по Украине для РФ главное - ее национальные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Российского лидера спросили, что мешает достижению долгосрочного мира на Украине, предположив, что, возможно, Европейский союз и европейские страны не могут быть посредниками, но они могут помочь в поиске решения этой проблемы.
"При всем уважении к Соединенным Штатам (Америки - ред.) и их добрым услугам для нас главное - наши национальные интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменился ли статус США как посредника в украинском урегулировании на фоне разработки ими санкций и разговоров о том, что они на стороне Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 22:22
 
ПМЭФ-2026УкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАРоссияВ мире
 
 
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