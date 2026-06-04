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СМИ: в Европе задумали новый план в отношении России - РИА Новости, 04.06.2026
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01:30 04.06.2026 (обновлено: 01:31 04.06.2026)
СМИ: в Европе задумали новый план в отношении России

Bloomberg: союзники Украины обсуждают организацию переговоров Москвы и Киева

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партнеры Украины рассматривают возможности по организации переговоров между Москвой и Киевом.
  • Как пишет издание, такие инициативы возникли на фоне "зашедшей в тупик" стратегии посредничества США.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Партнеры Украины рассматривают возможности по организации переговоров между Москвой и Киевом, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, представители трех крупнейших экономик ЕвропыГермании, Франции и Великобритании — обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон", — говорится в материале.
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