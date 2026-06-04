Спонсоры киевского режима, идя на нынешнюю волну эскалации, не были готовы к тому, что украинская система ПВО окажется настолько дырявой, что пропустит почти все российские удары возмездия. По мере нарастания интенсивности работы российских ракетных войск европейцы всерьез напряглись и теперь делают вбросы о готовности к переговорам с Москвой.

Начиналось все как по нотам. Сначала была кровавая провокация Киева с убийством двух десятков студентов педагогического колледжа в Старобельске . Сторонники Киева на это военное преступление режима Зеленского привычно закрыли глаза и сделали вид, что ничего не было.

Затем были ответные действия России — удары возмездия по предприятиям ОПК в Киеве, Харькове и других городах Украины . На это Зеленский и его сторонники так же привычно завели плач Ярославны: "А нас-то за что!" Никакой связи между причиной и следствием быть не может, потому что в западной выдуманной реальности нет никакой причины. Какой Старобельск, какой колледж, какие студенты? Мы про них не говорили, значит, их и не было.

Спустя более недели у президента России прошло совещание по теракту в ЛНР с участием главы Следственного комитета и генерального прокурора, на котором Владимир Путин заявил о неотвратимости наказания для военных преступников. Тем же вечером последовала вторая волна ракетных ударов по Украине — куда более мощная, чем первая.

И после этого алгоритм сломался. Вот уже несколько дней, как официальный Запад российские "акты немотивированной агрессии" не комментирует. Их не удосужились назвать даже "избыточной реакцией" и "чрезмерным применением силы", как в незабвенном докладе ЕС о "пятидневной войне" 2008 года характеризовали реакцию России на вторжение Саакашвили в Южную Осетию

Бог с ними, с Соединенными Штатами. У Вашингтона после возвращения в Белый дом Дональда Трампа своя позиция и своя игра. Но молчит и Европа . Молчит даже Кая Каллас , которую не так-то просто заткнуть.

Получилось как в известной шутке про Россию, которую раз за разом побеждают в войне до тех пор, пока она на эту войну не явится. Западная открытая аналитика по Украине последних недель была полна духоподъемных выводов, что Киев в войне побеждает и вот-вот вообще победит. Выводы эти основывались на массовом вводе в эксплуатацию боевых дронов: дескать, Россия этому ничего не способна противопоставить, поэтому БПЛА в конечном счете окажутся той пращой Давида, с помощью которой он сразит Голиафа.

В этом смысле кровавая провокация с педагогическим колледжем в ЛНР прочитывается как циничная бизнес-схема режима Зеленского. Бьем по общежитию со студентами, Россия на это ритуально отвечает парой-тройкой ракетных ударов, мы так же ритуально объявляем себя жертвами немотивированной агрессии, Европа увеличивает нам финансирование, и мы делаем себе еще больше дронов.

И поначалу все так и работало. Но затем оказалось, что Россия отвечает не ритуально, а вполне реально: разовым ударом не ограничивается и переходит к системным бомбардировкам. К этому в Киеве и Европе оказались не готовы. Что еще важнее, к этому оказалась не готова украинская ПВО, которая пропустила первую волну российских ударов возмездия, потом пропустила вторую, далее пропустит и третью.

Если почитать, что говорят по Украине европейские чиновники и пишут европейские СМИ сегодня, то там нет ни уверений о скорой победе "Давида" над "Голиафом", ни заклинаний о солидарности с "невинной жертвой агрессии". На повестке насущный вопрос: нужно ли помогать ТЦК отлавливать украинских беженцев — мужчин призывного возраста, скрывающихся от мобилизации в Европе? Спрашивается, а зачем? Да, у ВСУ заканчиваются солдаты и ловля "ухилянтов" по винницким банькам и огородам не помогает. Но вы же сами убедительно доказали, что в эпоху дронов количество живой силы на линии фронта значения не имеет. Хотя почему тогда фронт все равно медленно, но неуклонно движется на запад? Может, все-таки имеет?