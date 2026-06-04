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В МИД заявили, что следят за рассуждениями ЕС о переговорщике с Россией - РИА Новости, 04.06.2026
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01:12 04.06.2026
В МИД заявили, что следят за рассуждениями ЕС о переговорщике с Россией

Захарова: Москва следит за рассуждениями ЕС о возможном переговорщике с Россией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва следит за рассуждениями ЕС о возможном переговорщике с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Москва следит за рассуждениями ЕС о возможном переговорщике с Россией, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"О, да! Мы не просто следим, мы пытаемся расширить круг тех, кто поможет нам это сделать", - сказала Захарова.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
На Западе высмеяли новое решение ЕС против России
2 июня, 16:37
 
РоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинГерхард ШредерМария ЗахароваЕвросоюзЕвросовет
 
 
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