Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести в России 13-ю пенсию - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 04.06.2026
В Госдуме предложили ввести в России 13-ю пенсию

Депутат Коломейцев предложил ввести в России 13-ю пенсию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ) предложил ввести в России 13-ю пенсию.
  • По мнению депутата, 13-я пенсия может стать критически важной финансовой поддержкой для пожилых граждан, у которых нет помощи от детей или родственников.
  • Коломейцев считает, что введение 13-й пенсии будет способствовать поддержке внутреннего спроса и всей российской промышленности.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ) в беседе с РИА Новости предложил ввести в России 13-ю пенсию, отметив, что такая мера может стать хорошей социальной поддержкой.
"Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки людей, которые на самом деле заслуживают самого лучшего. Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода", - сказал Коломейцев.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
В Счетной палате объяснили, кто имеет право на социальную доплату к пенсии
Вчера, 03:24
Он отметил, что для тех пожилых граждан, у кого нет помощи от детей или родственников, такая выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности.
"Экономике это тоже пойдет на пользу: пенсионеры все эти деньги отнесут в магазины у дома, чтобы купить еду и другие товары первой необходимости. Есть еще один важный аспект: так люди почувствуют заботу государства, которая им очень нужна", - добавил депутат.
Коломейцев подчеркнул, что 13-я пенсия будет означать дополнительные расходы бюджета, но "эффект того стоит", потому что такая мера – это одновременно поддержка и старшего поколения, и внутреннего спроса, а значит и всей российской промышленности.
Здание Счетной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Счетная палата назвала причины ошибок в начислении пенсий
3 июня, 18:10
 
ОбществоРоссияНиколай КоломейцевГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала