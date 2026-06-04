В Госдуме предложили ввести в России 13-ю пенсию

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ) предложил ввести в России 13-ю пенсию.

По мнению депутата, 13-я пенсия может стать критически важной финансовой поддержкой для пожилых граждан, у которых нет помощи от детей или родственников.

Коломейцев считает, что введение 13-й пенсии будет способствовать поддержке внутреннего спроса и всей российской промышленности.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ) в беседе с РИА Новости предложил ввести в России 13-ю пенсию, отметив, что такая мера может стать хорошей социальной поддержкой.

"Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки людей, которые на самом деле заслуживают самого лучшего. Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода", - сказал Коломейцев

Он отметил, что для тех пожилых граждан, у кого нет помощи от детей или родственников, такая выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности.

"Экономике это тоже пойдет на пользу: пенсионеры все эти деньги отнесут в магазины у дома, чтобы купить еду и другие товары первой необходимости. Есть еще один важный аспект: так люди почувствуют заботу государства, которая им очень нужна", - добавил депутат.