В Счетной палате объяснили, кто имеет право на социальную доплату к пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ Право на региональную социальную доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания.

Если прожиточный минимум в регионе ниже федерального, назначается федеральная доплата, повышающая пенсию до федерального прожиточного минимума.

В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 тысяч 288 рублей, а на федеральную доплату в бюджете Социального фонда заложено свыше 129 миллиардов рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Право на региональную социальную доплату к пенсии возникает у пенсионера, если его доход не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, а федеральная доплата призвана повысить пенсию до федерального прожиточного минимума пенсионера, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.

"Право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе проживания", - сказала Изотова

Она подчеркнула, что эта мера работает только в тех регионах, где местный ПМП выше установленного на федеральном уровне. "Доплата доводит доход пенсионера ровно до необходимого минимума в регионе", - рассказала она.

Но в некоторых регионах прожиточный минимум ниже федерального. "В этом случае назначается уже федеральная доплата и ровно по такому же принципу, ее задача - повысить доход пенсионера до федерального минимума", – объяснила зампред Счетной палаты.

"Проще говоря, федеральная доплата – это базовая гарантия для всех. А региональная – это надбавка сверху для тех, кто живет в регионах с высоким прожиточным минимумом". – сказала она.

Размер прожиточного минимума устанавливается ежегодно федеральным и региональным законодательством. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 тысяч 288 рублей.

"Если говорить о конкретных цифрах, то на 2026 год в бюджете Социального фонда на федеральную доплату заложено свыше 129 миллиардов рублей", - сообщила Изтова.