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В Счетной палате объяснили, кто имеет право на социальную доплату к пенсии - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:24 04.06.2026
В Счетной палате объяснили, кто имеет право на социальную доплату к пенсии

РИА Новости: соцдоплату к пенсии платят при доходе меньше прожиточного минимума

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Право на региональную социальную доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания.
  • Если прожиточный минимум в регионе ниже федерального, назначается федеральная доплата, повышающая пенсию до федерального прожиточного минимума.
  • В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 тысяч 288 рублей, а на федеральную доплату в бюджете Социального фонда заложено свыше 129 миллиардов рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Право на региональную социальную доплату к пенсии возникает у пенсионера, если его доход не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, а федеральная доплата призвана повысить пенсию до федерального прожиточного минимума пенсионера, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
"Право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе проживания", - сказала Изотова.
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Она подчеркнула, что эта мера работает только в тех регионах, где местный ПМП выше установленного на федеральном уровне. "Доплата доводит доход пенсионера ровно до необходимого минимума в регионе", - рассказала она.
Но в некоторых регионах прожиточный минимум ниже федерального. "В этом случае назначается уже федеральная доплата и ровно по такому же принципу, ее задача - повысить доход пенсионера до федерального минимума", – объяснила зампред Счетной палаты.
"Проще говоря, федеральная доплата – это базовая гарантия для всех. А региональная – это надбавка сверху для тех, кто живет в регионах с высоким прожиточным минимумом". – сказала она.
Размер прожиточного минимума устанавливается ежегодно федеральным и региональным законодательством. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 тысяч 288 рублей.
"Если говорить о конкретных цифрах, то на 2026 год в бюджете Социального фонда на федеральную доплату заложено свыше 129 миллиардов рублей", - сообщила Изтова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ОбществоГалина Изотова
 
 
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