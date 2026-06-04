Парфенчиков: РЖД обеспечивает надежную транспортную связанность Карелии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. РЖД обеспечивает надежную транспортную связанность Карелии с ключевыми экономическими и культурными центрами России, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

В рамках ПМЭФ-2026 Парфенчиков и генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает развитие уже существующих и запуск новых железнодорожных маршрутов.

"Подписание соглашения – это продолжение нашего многолетнего партнерства с РЖД. Компания обеспечивает надежную транспортную связанность республики с ключевыми экономическими и культурными центрами страны", - приводит пресс-служба слова Парфенчикова.

В 2025 году железнодорожным транспортом в Карелии воспользовались более 1,82 миллиона пассажиров. Доля перевозок поездами дальнего следования составила 76,3%.

Пригородные поезда, которые зимой охватывают 15 маршрутов, а летом 18, перевезли 427,6 тысячи пассажиров по итогам прошлого года - это на 24% больше, чем в предыдущем году. Благодаря работе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, которая обеспечивает транспортное сообщение в регионе, районные центры Карелии связаны с самыми отдаленными населенными пунктами.

В пресс-службе напомнили, что по инициативе главы Карелии в 2025 году была запущена электричка Кондопога-Петрозаводск-Деревянка-Ладва. В 2025 году им воспользовались 139 тысяч пассажиров. По просьбам жителей маршрут электрички продлили, добавили новые станции, обустроили платформы.

Новое соглашение с РЖД нацелено на решение еще одной важной задачи - поддержка внутреннего туризма.

"Для Карелии это драйвер развития экономики. Сегодня мы создаем прочный юридический и организационный фундамент для нашей дальнейшей работы. У жителей страны появится больше возможностей для знакомства с природными достопримечательностями, культурным наследием Карелии, в том числе с объектами ЮНЕСКО", - заключил глава республики.

Сегодня железнодорожная сеть региона насчитывает 14 прямых поездов, 10 транзитных и шесть специализированных маршрутов с экскурсионным сопровождением.