Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
- Сборная России завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми, и заняла третье место в медальном зачете.
- Варвара Ворончихина отметила важность выступления под национальным флагом и гимном, считая, что это способствовало успеху российской сборной.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Паралимпийская чемпионка, горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что без флага и гимна россияне не смогли бы показать такой результат на Паралимпиаде в Италии.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
"Это было чудо, мы долго ждали допуска, это было очень важно, что мы выступили с флагом и гимном, мы все по этому соскучились, и это придало нам сил. Сто процентов у нас не было бы такого выступления, какое получилось, если бы не могли видеть наш флаг на соревнованиях. Очень надеюсь, что всех наших спортсменов вернут на международную арену. В Европе не было к нам плохого отношения, итальянцы очень доброжелательные люди, я надеюсь, это было искренне", - заявила Ворончихина на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.