Рейтинг@Mail.ru
Ворончихина заявила, что в Италии не были против российского флага - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:04 04.06.2026 (обновлено: 12:13 04.06.2026)
Ворончихина заявила, что в Италии не были против российского флага

Ворончихина: без флага и гимна не было бы такого результата на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина (Россия), завоевавшая серебряную медаль в гигантском слаломе среди женщин на XIV зимних Паралимпийских играх, на церемонии награждения
Варвара Ворончихина (Россия), завоевавшая серебряную медаль в гигантском слаломе среди женщин на XIV зимних Паралимпийских играх, на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина (Россия), завоевавшая серебряную медаль в гигантском слаломе среди женщин на XIV зимних Паралимпийских играх, на церемонии награждения. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
  • Сборная России завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми, и заняла третье место в медальном зачете.
  • Варвара Ворончихина отметила важность выступления под национальным флагом и гимном, считая, что это способствовало успеху российской сборной.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Паралимпийская чемпионка, горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что без флага и гимна россияне не смогли бы показать такой результат на Паралимпиаде в Италии.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
"Это было чудо, мы долго ждали допуска, это было очень важно, что мы выступили с флагом и гимном, мы все по этому соскучились, и это придало нам сил. Сто процентов у нас не было бы такого выступления, какое получилось, если бы не могли видеть наш флаг на соревнованиях. Очень надеюсь, что всех наших спортсменов вернут на международную арену. В Европе не было к нам плохого отношения, итальянцы очень доброжелательные люди, я надеюсь, это было искренне", - заявила Ворончихина на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
9 марта, 15:15
 
ПМЭФ-2026СпортРоссияИталияМилан
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала