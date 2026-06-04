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Москва и НОТЕХ объединят усилия по развитию строительного инжиниринга - РИА Новости, 04.06.2026
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14:09 04.06.2026
Москва и НОТЕХ объединят усилия по развитию строительного инжиниринга

Овчинский: Москва и НОТЕХ объединят усилия по развитию строительного инжиниринга

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Москвы и Национальное объединение техзаказчиков (НОТЕХ) подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга и управления строительством, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.
"Сотрудничество с ассоциацией НОТЕХ позволит объединить практический опыт ведущих инжиниринговых компаний и возможности города для повышения эффективности управления строительством. Это особенно важно на фоне масштабных городских программ, например, реновации, и растущих требований к качеству, срокам и безопасности объектов. Создание профильного центра компетенций поможет готовить специалистов нового уровня и быстрее внедрять современные подходы в отрасли", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Как уточняется в сообщении, соглашение предусматривает обмен опытом и выработку единых подходов к управлению строительными проектами и позволит объединить ресурсы для реализации совместных проектов и развития стройотрасли. Стороны планируют создавать совместные рабочие и экспертные группы, проводить конференции, выставки и профильные мероприятия. Отдельное внимание уделят обмену методическими материалами и развитию информационного взаимодействия между профессиональным сообществом и органами власти.
Совместная работа будет способствовать развитию образовательных и просветительских инициатив в области строительства. Это позволит отрасли эффективнее внедрять передовые инженерные технологии, улучшать качество управления проектами и создавать единые профессиональные стандарты, добавляется в пресс-релизе.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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