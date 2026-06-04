Москва и НОТЕХ объединят усилия по развитию строительного инжиниринга

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Москвы и Национальное объединение техзаказчиков (НОТЕХ) подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга и управления строительством, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.

"Сотрудничество с ассоциацией НОТЕХ позволит объединить практический опыт ведущих инжиниринговых компаний и возможности города для повышения эффективности управления строительством. Это особенно важно на фоне масштабных городских программ, например, реновации, и растущих требований к качеству, срокам и безопасности объектов. Создание профильного центра компетенций поможет готовить специалистов нового уровня и быстрее внедрять современные подходы в отрасли", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как уточняется в сообщении, соглашение предусматривает обмен опытом и выработку единых подходов к управлению строительными проектами и позволит объединить ресурсы для реализации совместных проектов и развития стройотрасли. Стороны планируют создавать совместные рабочие и экспертные группы, проводить конференции, выставки и профильные мероприятия. Отдельное внимание уделят обмену методическими материалами и развитию информационного взаимодействия между профессиональным сообществом и органами власти.