Москва и "Циан" договорились на ПМЭФ об информационном сотрудничестве

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Москвы и "Циан" подписали на ПМЭФ соглашение об информационном сотрудничестве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.

Соглашение, в частности, предусматривает обмен информацией о современных технологических инструментах, совместную работу в экспертно-аналитической сфере, взаимодействие в рамках разработки и интеграции инновационных продуктов и решений, а также обмен лучшими практиками в научно-технической и технологической сферах, уточняется в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.

Как отметил Овчинский, Москва активно развивает цифровые сервисы в строительной сфере, например, в мае прошлого года был запущен проект "Московские кварталы", в рамках которого жилые комплексы, возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. По данным руководителя департамента, уже продано почти 5 тысяч квартир совокупной площадью более 270 тысяч квадратных метров.