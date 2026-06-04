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Москва и "Циан" договорились на ПМЭФ об информационном сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2026
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13:22 04.06.2026
Москва и "Циан" договорились на ПМЭФ об информационном сотрудничестве

Овчинский: Москва и "Циан" подписали соглашение об информационном сотрудничестве

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Москвы и "Циан" подписали на ПМЭФ соглашение об информационном сотрудничестве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.
Соглашение, в частности, предусматривает обмен информацией о современных технологических инструментах, совместную работу в экспертно-аналитической сфере, взаимодействие в рамках разработки и интеграции инновационных продуктов и решений, а также обмен лучшими практиками в научно-технической и технологической сферах, уточняется в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.
Как отметил Овчинский, Москва активно развивает цифровые сервисы в строительной сфере, например, в мае прошлого года был запущен проект "Московские кварталы", в рамках которого жилые комплексы, возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. По данным руководителя департамента, уже продано почти 5 тысяч квартир совокупной площадью более 270 тысяч квадратных метров.
"Сотрудничество с "Цианом" станет важным шагом, который позволит объединить лучшие практики и технологические инструменты для повышения прозрачности рынка, развития удобных сервисов и информирования москвичей о возможностях приобретения жилья в столице", – приводит его слова пресс-служба.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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