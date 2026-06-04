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Москва и "Дом.РФ" займутся цифровизацией жилищного строительства - РИА Новости, 04.06.2026
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12:52 04.06.2026
Москва и "Дом.РФ" займутся цифровизацией жилищного строительства

Овчинский: Москва и "Дом.РФ" займутся цифровизацией жилищного строительства

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Москвы и "Дом.РФ" заключили на ПМЭФ соглашение об информационном взаимодействии в сфере жилищного строительства, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.
"Строительная отрасль все больше опирается на цифровые решения и качественные данные. От их полноты и актуальности зависят скорость принятия решений, эффективность реализации проектов и прозрачность работы рынка в целом. Сотрудничество с финансовым институтом развития "Дом.РФ" позволит синхронизировать подходы к работе с информацией и повысить качество аналитики в жилищном строительстве", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
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Как уточняется в сообщении, взаимодействие в первую очередь затронет совершенствование информационного обмена между единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС) и городскими градостроительными системами. Стороны также планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия по вопросам развития жилищного строительства.
Отдельное направление сотрудничества связано с актуализацией существующих массивов данных о строящихся и реконструируемых объектах, включая дома по программе реновации, добавляется в сообщении.
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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