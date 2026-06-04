Москва и "Дом.РФ" займутся цифровизацией жилищного строительства

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Москвы и "Дом.РФ" заключили на ПМЭФ соглашение об информационном взаимодействии в сфере жилищного строительства, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.

"Строительная отрасль все больше опирается на цифровые решения и качественные данные. От их полноты и актуальности зависят скорость принятия решений, эффективность реализации проектов и прозрачность работы рынка в целом. Сотрудничество с финансовым институтом развития "Дом.РФ" позволит синхронизировать подходы к работе с информацией и повысить качество аналитики в жилищном строительстве", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как уточняется в сообщении, взаимодействие в первую очередь затронет совершенствование информационного обмена между единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС) и городскими градостроительными системами. Стороны также планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия по вопросам развития жилищного строительства.