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Захарова назвала лучший момент в истории отношений России и США - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:36 04.06.2026
Захарова назвала лучший момент в истории отношений России и США

Захарова: лучшим моментом в истории отношение РФ и США является единение в ВМВ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала единение России и США в годы Второй мировой войны лучшим моментом в истории российско-американских отношений.
  • Интервью с Марией Захаровой было дано на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ заявила в интервью РИА Новости, что лучшим моментом в истории российско-американских отношений является единение двух стран в годы Второй мировой войны.
"Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной цели", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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