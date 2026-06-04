Захарова назвала лучший момент в истории отношений России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала единение России и США в годы Второй мировой войны лучшим моментом в истории российско-американских отношений.
- Интервью с Марией Захаровой было дано на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ заявила в интервью РИА Новости, что лучшим моментом в истории российско-американских отношений является единение двух стран в годы Второй мировой войны.
"Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной цели", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.