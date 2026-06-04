Захарова заявила о готовности России строить отношения с кабмином Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым кабинетом министров Венгрии.
- Партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на парламентских выборах в Венгрии в апреле, и он вступил в должность премьера.
- Мария Захарова дала интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым кабмином Венгрии, учитывая интересы друг друга, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовы к взаимодействию с кабинетом (премьера Венгрии Петера - ред.) Мадьяра, который был сформирован по итогам выборов 12 апреля. Готовы к развитию этих отношений на основе прагматизма и, конечно, взаимного учета интересов друг друга по широкому спектру тем международной, двусторонней повестки", - сказала она.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. Он вступил в должность премьера, сменив на этом посту Виктора Орбана.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.