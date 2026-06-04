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Орешкин призвал пользоваться возможностями экономического роста для России - РИА Новости, 04.06.2026
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09:58 04.06.2026 (обновлено: 10:27 04.06.2026)
Орешкин призвал пользоваться возможностями экономического роста для России

Орешкин: возможности экономического роста для России становятся больше

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАндрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов и Максим Решетников на ПМЭФ-2026
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов и Максим Решетников на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов и Максим Решетников на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что возможности экономического роста для России становятся больше.
  • Максим Орешкин выступил с заявлением на сессии ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Возможности экономического роста для России становятся больше, ими надо пользоваться, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
«
"Возможности, которые есть у нашей экономики, становятся все больше и больше. Это то, чем нужно пользоваться для движения вперед", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Максим Орешкин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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