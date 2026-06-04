Орешкин призвал пользоваться возможностями экономического роста для России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что возможности экономического роста для России становятся больше.
- Максим Орешкин выступил с заявлением на сессии ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Возможности экономического роста для России становятся больше, ими надо пользоваться, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
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"Возможности, которые есть у нашей экономики, становятся все больше и больше. Это то, чем нужно пользоваться для движения вперед", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.