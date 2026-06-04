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Оренбуржье усиливает связь с ЛНР через промышленное сотрудничество - РИА Новости, 04.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:03 04.06.2026
Оренбуржье усиливает связь с ЛНР через промышленное сотрудничество

Солнцев: Оренбуржье усилит связь с ЛНР через промышленную кооперацию

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оренбургская область усиливает связь с Луганской Народной республикой, в том числе через промышленное сотрудничество, оренбургская компания на ПМЭФ договорилась поставлять на мясокомбинат в ЛНР автоматизированную линию по производству замороженных полуфабрикатов, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
На платформе "Макс" он сообщил, что площадка Петербургского международного экономического форума является возможностью наладить сотрудничество с регионами или усилить его с теми, с кем связь уже крепка.
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"Речь идет о ЛНР. Мы взяли шефство над Перевальским муниципальным округом и многие годы помогаем восстанавливать территорию. Но теперь взяли курс на промышленное сотрудничество. Сегодня наша компания "ОК-инжиниринг" и Луганский мясокомбинат заключили договор на поставку автоматизированной линии по производству замороженных полуфабрикатов, которую производит Оренбуржье", - сказал Евгений Солнцев.
Новая линия, не имеющая зарубежных аналогов по соотношению цены и эффективности, представляет собой замкнутый производственный цикл, отметил губернатор Оренбургской области.
"Оренбургские инженеры изготовят оборудование менее чем за год. Автоматизированный комплекс позволит Луганскому мясокомбинату отказаться от ручного труда на участке панировки и обжарки, кратно увеличив производительность и выход готового продукта", - добавил Евгений Солнцев.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
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Оренбургская областьЛуганская Народная РеспубликаОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
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