Оренбуржье усиливает связь с ЛНР через промышленное сотрудничество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оренбургская область усиливает связь с Луганской Народной республикой, в том числе через промышленное сотрудничество, оренбургская компания на ПМЭФ договорилась поставлять на мясокомбинат в ЛНР автоматизированную линию по производству замороженных полуфабрикатов, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

На платформе "Макс" он сообщил, что площадка Петербургского международного экономического форума является возможностью наладить сотрудничество с регионами или усилить его с теми, с кем связь уже крепка.

"Речь идет о ЛНР. Мы взяли шефство над Перевальским муниципальным округом и многие годы помогаем восстанавливать территорию. Но теперь взяли курс на промышленное сотрудничество. Сегодня наша компания "ОК-инжиниринг" и Луганский мясокомбинат заключили договор на поставку автоматизированной линии по производству замороженных полуфабрикатов, которую производит Оренбуржье", - сказал Евгений Солнцев.

Новая линия, не имеющая зарубежных аналогов по соотношению цены и эффективности, представляет собой замкнутый производственный цикл, отметил губернатор Оренбургской области.

"Оренбургские инженеры изготовят оборудование менее чем за год. Автоматизированный комплекс позволит Луганскому мясокомбинату отказаться от ручного труда на участке панировки и обжарки, кратно увеличив производительность и выход готового продукта", - добавил Евгений Солнцев.