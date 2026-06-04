Использование ИИ в Оренбуржье будут наращивать с "Билайном" и "Мегафоном"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Оренбургской области договорилось на Петербургском международном экономическом форуме с "Билайном" и "Мегафоном" внедрить технологии искусственного интеллекта в госсектор и медицину региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

"На Петербургском международном экономическом форуме правительство Оренбургской области заключило соглашения с ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") и ПАО "Мегафон". Они касаются внедрения технологий искусственного интеллекта в госсекторе и медицине, развития облачной инфраструктуры для госуслуг, перехода на отечественное программное обеспечение и повышения устойчивости связи, в том числе для экстренных служб", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".

С "Билайном" регион планирует развивать облачную платформу для государственных и муниципальных информационных систем. Это позволит надежно и гибко обслуживать цифровые сервисы, которыми ежедневно пользуются жители и бизнес, уточнили в пресс-службе.

"Отдельный акцент — на проектах с искусственным интеллектом. Речь идет о сервисах для госуправления и работы с обращениями граждан, голосовых помощниках, а также ИИ-решениях в медицине, включая кардиологию и патоморфологию. Среди городских инициатив — цифровизация парковок в Оренбурге, развитие сети общественного Wi-Fi и расширение современной телеком-инфраструктуры в регионе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соглашение с "Мегафоном" направлено на развитие российских цифровых сервисов для органов власти и подведомственных учреждений с опорой на облачные дата-центры оператора. Это повысит устойчивость и защищенность государственных информационных систем, сократит риски сбоев и упростит масштабирование сервисов.

Отдельное направление сотрудничества, пояснили в пресс-службе, технологии связи для экстренных служб и работа инфраструктуры при отключениях и в нештатных ситуациях. В регионе планируется развивать защищенную цифровую радиосвязь стандарта DMR и специализированные решения для оперативного взаимодействия служб в кризисных условиях. Продолжатся и проекты по улучшению связи в малых населенных пунктах и вдоль ключевых транспортных маршрутов, добавили в правительстве Оренбуржья.

"Последовательное внедрение отечественных цифровых решений, технологий искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры — это основа технологического суверенитета региона и устойчивости системы государственного управления. Соглашения, заключенные на ПМЭФ-2026 с ведущими телеком-компаниями, позволят ускорить цифровую трансформацию Оренбургской области, повысить надежность государственных сервисов и качество жизни жителей за счет современных технологий в госсекторе, медицине и городской среде", — цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

Партнерство с "Билайном" и "Мегафоном" дополняет уже реализуемые в регионе проекты в сфере связи и цифровизации. За счет новых соглашений Оренбургская область сможет быстрее запускать прикладные решения — от ИИ-сервисов для врачей и государственных служащих до устойчивых каналов связи для экстренных служб и удобных городских цифровых сервисов для жителей, обратили внимание в пресс-службе.