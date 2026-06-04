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Использование ИИ в Оренбуржье будут наращивать с "Билайном" и "Мегафоном" - РИА Новости, 04.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:51 04.06.2026
Использование ИИ в Оренбуржье будут наращивать с "Билайном" и "Мегафоном"

Оренбуржье планирует внедрить ИИ в госсектор и медицину

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Оренбургской области договорилось на Петербургском международном экономическом форуме с "Билайном" и "Мегафоном" внедрить технологии искусственного интеллекта в госсектор и медицину региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На Петербургском международном экономическом форуме правительство Оренбургской области заключило соглашения с ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") и ПАО "Мегафон". Они касаются внедрения технологий искусственного интеллекта в госсекторе и медицине, развития облачной инфраструктуры для госуслуг, перехода на отечественное программное обеспечение и повышения устойчивости связи, в том числе для экстренных служб", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
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С "Билайном" регион планирует развивать облачную платформу для государственных и муниципальных информационных систем. Это позволит надежно и гибко обслуживать цифровые сервисы, которыми ежедневно пользуются жители и бизнес, уточнили в пресс-службе.
"Отдельный акцент — на проектах с искусственным интеллектом. Речь идет о сервисах для госуправления и работы с обращениями граждан, голосовых помощниках, а также ИИ-решениях в медицине, включая кардиологию и патоморфологию. Среди городских инициатив — цифровизация парковок в Оренбурге, развитие сети общественного Wi-Fi и расширение современной телеком-инфраструктуры в регионе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что соглашение с "Мегафоном" направлено на развитие российских цифровых сервисов для органов власти и подведомственных учреждений с опорой на облачные дата-центры оператора. Это повысит устойчивость и защищенность государственных информационных систем, сократит риски сбоев и упростит масштабирование сервисов.
Отдельное направление сотрудничества, пояснили в пресс-службе, технологии связи для экстренных служб и работа инфраструктуры при отключениях и в нештатных ситуациях. В регионе планируется развивать защищенную цифровую радиосвязь стандарта DMR и специализированные решения для оперативного взаимодействия служб в кризисных условиях. Продолжатся и проекты по улучшению связи в малых населенных пунктах и вдоль ключевых транспортных маршрутов, добавили в правительстве Оренбуржья.
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"Последовательное внедрение отечественных цифровых решений, технологий искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры — это основа технологического суверенитета региона и устойчивости системы государственного управления. Соглашения, заключенные на ПМЭФ-2026 с ведущими телеком-компаниями, позволят ускорить цифровую трансформацию Оренбургской области, повысить надежность государственных сервисов и качество жизни жителей за счет современных технологий в госсекторе, медицине и городской среде", — цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.
Партнерство с "Билайном" и "Мегафоном" дополняет уже реализуемые в регионе проекты в сфере связи и цифровизации. За счет новых соглашений Оренбургская область сможет быстрее запускать прикладные решения — от ИИ-сервисов для врачей и государственных служащих до устойчивых каналов связи для экстренных служб и удобных городских цифровых сервисов для жителей, обратили внимание в пресс-службе.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Билайн обеспечит ИИ-технологиями Триколор - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Билайн" обеспечит ИИ-технологиями "Триколор"
3 июня, 18:06
 
Оренбургская областьТехнологииОренбургская областьОренбургЕвгений СолнцевБилайнМегафонПМЭФ
 
 
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