Житель Оренбурга получил срок за поджог станции сотовой связи

Далее по указанию куратора мужчина поджег аккумуляторные батареи сотовой станции, причинив ущерб на сумму свыше 26 тысяч рублей. Результат своих действий он снял на камеру и отправил заказчику.

"Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфискован мобильный телефон осужденного, а также денежные средства, полученные за совершение преступных деяний", - сообщает прокуратура области.