Житель Оренбурга получил срок за поджог станции сотовой связи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Оренбурга осудили на 12,5 года лишения свободы за поджог станции сотовой связи.
- Совершил преступление он по указанию куратора, сумма ущерба — свыше 26 тысяч рублей.
- Два года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
УФА, 4 июн – РИА Новости. Житель Оренбурга, совершивший поджог станции сотовой связи в городе, осужден к 12,5 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Оренбургской области.
В надзорном ведомстве рассказали, что житель Оренбурга в сентябре в интернете разместил объявление о поиске работы. Спустя несколько дней неизвестный предложил сфотографировать пять базовых станций сотовой связи с указанием координат. За это мужчина получил 1 тысячу рублей.
Далее по указанию куратора мужчина поджег аккумуляторные батареи сотовой станции, причинив ущерб на сумму свыше 26 тысяч рублей. Результат своих действий он снял на камеру и отправил заказчику.
Оренбуржца обвинили в диверсии и приготовлении к совершению диверсии.
"Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфискован мобильный телефон осужденного, а также денежные средства, полученные за совершение преступных деяний", - сообщает прокуратура области.