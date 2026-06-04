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Житель Оренбурга получил срок за поджог станции сотовой связи - РИА Новости, 04.06.2026
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10:23 04.06.2026
Житель Оренбурга получил срок за поджог станции сотовой связи

Жителя Оренбурга осудили на 12,5 года за поджог станции сотовой связи

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Оренбурга осудили на 12,5 года лишения свободы за поджог станции сотовой связи.
  • Совершил преступление он по указанию куратора, сумма ущерба — свыше 26 тысяч рублей.
  • Два года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
УФА, 4 июн – РИА Новости. Житель Оренбурга, совершивший поджог станции сотовой связи в городе, осужден к 12,5 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Оренбургской области.
В надзорном ведомстве рассказали, что житель Оренбурга в сентябре в интернете разместил объявление о поиске работы. Спустя несколько дней неизвестный предложил сфотографировать пять базовых станций сотовой связи с указанием координат. За это мужчина получил 1 тысячу рублей.
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Далее по указанию куратора мужчина поджег аккумуляторные батареи сотовой станции, причинив ущерб на сумму свыше 26 тысяч рублей. Результат своих действий он снял на камеру и отправил заказчику.
"Позднее мужчина должен был по указанию неустановленного лица поджечь еще одну станцию связи и даже приобрел для этого необходимое, однако не успел реализовать свой умысел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области", - говорится в сообщении.
Оренбуржца обвинили в диверсии и приготовлении к совершению диверсии.
"Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфискован мобильный телефон осужденного, а также денежные средства, полученные за совершение преступных деяний", - сообщает прокуратура области.
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