Историк объяснил уникальность ситуации вокруг лишения Зеленского ордена

Краткий пересказ от РИА ИИ Историк Здислав Ковальский назвал экстраординарной инициативу по лишению Владимира Зеленского польского ордена Белого орла.

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого орла после того, как тот присвоил наименование "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.

8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла, на котором рассмотрят вопрос о лишении Зеленского награды.

ВАРШАВА, 4 июн - РИА Новости. Инициатива по лишению Владимира Зеленского польского ордена Белого орла экстраординарна, поскольку этой награды до сих пор не лишен даже итальянский диктатор Бенито Муссолини, рассказал РИА Новости историк Здислав Ковальский.

В конце мая Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" (признана в России экстремистской) Отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ . После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.

"В ситуации с Зеленским и орденом Белого орла происходит что-то экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награжден итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини ", - рассказал Ковальский.

Собеседник агентства отметил, что Муссолини до сих пор является кавалером ордена Белого орла и вопрос о его лишении этой награды никогда официально не поднимался.

Орден Белого орла является старейшей и высшей наградой Польши. Зеленского им наградил в 2023 году прошлый президент Польши Анджей Дуда

В понедельник, 8 июня, состоится заседание совета Ордена Белого орла, который рассмотрит инициированный президентом Навроцким вопрос о лишении Зеленского этой награды.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины