Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, считает Лантратова

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ Яна Лантратова заявила о необходимости усиления роли региональных омбудсменов, так как они лучше понимают специфику конкретных территорий.

Лантратова отметила необходимость формирования единой системы правозащитной работы, в которой государственные и общественные механизмы будут согласованно действовать, а не дублировать друг друга.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, именно они лучше понимают специфику конкретных территорий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Парламентской газете". "Нужно усилить роль региональных омбудсменов. Именно они находятся ближе всего к повседневным запросам граждан и лучше понимают специфику конкретных территорий", - сказала Лантратова

Она отметила, что необходимо также сформировать единую систему правозащитной работы, где государственные и общественные механизмы будут не дублировать друг друга, а согласованно действовать.