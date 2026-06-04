Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, считает Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова заявила о необходимости усиления роли региональных омбудсменов, так как они лучше понимают специфику конкретных территорий.
- Лантратова отметила необходимость формирования единой системы правозащитной работы, в которой государственные и общественные механизмы будут согласованно действовать, а не дублировать друг друга.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, именно они лучше понимают специфику конкретных территорий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Нужно усилить роль региональных омбудсменов. Именно они находятся ближе всего к повседневным запросам граждан и лучше понимают специфику конкретных территорий", - сказала Лантратова "Парламентской газете".
Она отметила, что необходимо также сформировать единую систему правозащитной работы, где государственные и общественные механизмы будут не дублировать друг друга, а согласованно действовать.
"Сила нашей страны - в людях, поэтому крайне важно выстроить действенную систему обратной связи с регионами. И моя задача - показать слаженную командную работу всего правозащитного блока", - подчеркнула омбудсмен.