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Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, считает Лантратова - РИА Новости, 04.06.2026
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13:38 04.06.2026
Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, считает Лантратова

Лантратова: омбудсмены в регионах лучше понимают специфику конкретных территорий

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова заявила о необходимости усиления роли региональных омбудсменов, так как они лучше понимают специфику конкретных территорий.
  • Лантратова отметила необходимость формирования единой системы правозащитной работы, в которой государственные и общественные механизмы будут согласованно действовать, а не дублировать друг друга.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, именно они лучше понимают специфику конкретных территорий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Нужно усилить роль региональных омбудсменов. Именно они находятся ближе всего к повседневным запросам граждан и лучше понимают специфику конкретных территорий", - сказала Лантратова "Парламентской газете".
Она отметила, что необходимо также сформировать единую систему правозащитной работы, где государственные и общественные механизмы будут не дублировать друг друга, а согласованно действовать.
"Сила нашей страны - в людях, поэтому крайне важно выстроить действенную систему обратной связи с регионами. И моя задача - показать слаженную командную работу всего правозащитного блока", - подчеркнула омбудсмен.
 
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