Рейтинг@Mail.ru
Мурманский океанариум задолжал сотрудникам свыше двух миллионов рублей - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 04.06.2026
Мурманский океанариум задолжал сотрудникам свыше двух миллионов рублей

РИА Новости: мурманский океанариум задолжал сотрудникам свыше 2 миллионов рублей

© Фото : Мурманский океанариум/ВКонтактеМурманский океанариум
Мурманский океанариум - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Мурманский океанариум/ВКонтакте
Мурманский океанариум. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурманский океанариум задолжал сотрудникам свыше двух миллионов рублей.
  • Учредитель находится под следствием, а отсутствие лицензии на проведение выступлений препятствует получению дохода.
  • Работники океанариума обратились к губернатору области с просьбой помочь решить накопившиеся проблемы.
МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Мурманский океанариум состоит на учете в государственной инспекции по труду Мурманской области как организация, имеющая долги перед сотрудниками, с февраля накопилась задолженность свыше двух миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель ведомства в регионе Юрий Дмитриев.
"Инспекция труда ведет реестр должников по заработной плате, и мурманский океанариум также включен в данный реестр. Мы постоянно мониторим ситуацию. На сегодняшний день долг по зарплате составляет 2 миллиона 77 тысяч рублей. В организации семь сотрудников", - сказал Дмитриев.
В мурманском океанариуме - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Депутат призвал генпрокурора спасти мурманский океанариум от закрытия
Вчера, 12:43
Как пояснил руководитель трудинспекции, проблема заключается в том, что учредитель океанариума в настоящее время находится под следствием. А других источников получения денег нет – у океанариума отсутствует лицензия на проведение выступлений, что могло бы принести доход. Получить лицензию можно после ремонта, однако его собственник так и не завершил.
Дмитриев пояснил, что собственник в прошлом году привлекался к административной ответственности, ему были выписаны штрафы.
"Нами направлены материалы в органы следствия по факту невыплаты заработной платы. Но решения пока еще не получили", - добавил Дмитриев.
Второго июня сотрудники Мурманского океанариума опубликовали в соцсетях открытое обращение к губернатору Мурманской области с просьбой помочь решить накопившиеся проблемы, в том числе задолженность по заработной плате перед работниками, долги перед налоговой, из-за которых океанариум может лишиться земельного участка, на котором находится здание с животными.
Океанариум лишился лицензии в 2022 году, с тех пор представления не проводятся. Работники призывают вернуться к работе по передаче океанариума в государственную собственность, которую планировалось начать еще в 2021 году.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Чибис озвучил пять новых мер поддержки мурманского бизнеса
26 мая, 20:56
 
ПроисшествияМурманская областьЮрий Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала