Краткий пересказ от РИА ИИ Мурманский океанариум задолжал сотрудникам свыше двух миллионов рублей.

Учредитель находится под следствием, а отсутствие лицензии на проведение выступлений препятствует получению дохода.

Работники океанариума обратились к губернатору области с просьбой помочь решить накопившиеся проблемы.

МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Мурманский океанариум состоит на учете в государственной инспекции по труду Мурманской области как организация, имеющая долги перед сотрудниками, с февраля накопилась задолженность свыше двух миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель ведомства в регионе Юрий Дмитриев.

"Инспекция труда ведет реестр должников по заработной плате, и мурманский океанариум также включен в данный реестр. Мы постоянно мониторим ситуацию. На сегодняшний день долг по зарплате составляет 2 миллиона 77 тысяч рублей. В организации семь сотрудников", - сказал Дмитриев

Как пояснил руководитель трудинспекции, проблема заключается в том, что учредитель океанариума в настоящее время находится под следствием. А других источников получения денег нет – у океанариума отсутствует лицензия на проведение выступлений, что могло бы принести доход. Получить лицензию можно после ремонта, однако его собственник так и не завершил.

Дмитриев пояснил, что собственник в прошлом году привлекался к административной ответственности, ему были выписаны штрафы.

"Нами направлены материалы в органы следствия по факту невыплаты заработной платы. Но решения пока еще не получили", - добавил Дмитриев.

Второго июня сотрудники Мурманского океанариума опубликовали в соцсетях открытое обращение к губернатору Мурманской области с просьбой помочь решить накопившиеся проблемы, в том числе задолженность по заработной плате перед работниками, долги перед налоговой, из-за которых океанариум может лишиться земельного участка, на котором находится здание с животными.