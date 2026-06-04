Депутат призвал генпрокурора спасти мурманский океанариум от закрытия

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев призвал генпрокурора РФ взять на личный контроль соблюдение законодательства в части содержания животных в мурманском океанариуме и соблюдения трудовых прав коллектива.

Сотрудники мурманского океанариума, приостановившего работу в 2022 году, опубликовали открытое письмо губернатору. Коллектив называет себя "заложниками" собственника, находящегося под следствием в СИЗО.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ситуация с мурманским океанариумом, который рискует прекратить существование из-за долгов, требует вмешательства прокуратуры для защиты животных и трудовых прав сотрудников, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.

Сотрудники мурманского океанариума, приостановившего работу в 2022 году, опубликовали открытое письмо губернатору. Коллектив называет себя "заложниками" собственника, находящегося под следствием в СИЗО. Копятся долги по зарплате и налогам. Океанариум может лишиться земельного участка. Сотрудники просят передать учреждение в государственную собственность.

"Учреждение находится в сложном финансовом положении из-за долгов перед работниками и ресурсоснабжающими организациями. Просим генпрокурора РФ взять на личный контроль соблюдение законодательства в части содержания животных в океанариуме, а также соблюдение трудовых прав коллектива", - сказал Камнев в беседе с NEWS.ru