Рейтинг@Mail.ru
Депутат призвал генпрокурора спасти мурманский океанариум от закрытия - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 04.06.2026
Депутат призвал генпрокурора спасти мурманский океанариум от закрытия

Депутат Камнев призвал ГП спасти мурманский океанариум от закрытия из-за долгов

© РИА Новости / Анастасия ИщенкоВ мурманском океанариуме
В мурманском океанариуме - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Анастасия Ищенко
В мурманском океанариуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев призвал генпрокурора РФ взять на личный контроль соблюдение законодательства в части содержания животных в мурманском океанариуме и соблюдения трудовых прав коллектива.
  • Сотрудники мурманского океанариума, приостановившего работу в 2022 году, опубликовали открытое письмо губернатору. Коллектив называет себя "заложниками" собственника, находящегося под следствием в СИЗО.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ситуация с мурманским океанариумом, который рискует прекратить существование из-за долгов, требует вмешательства прокуратуры для защиты животных и трудовых прав сотрудников, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.
Сотрудники мурманского океанариума, приостановившего работу в 2022 году, опубликовали открытое письмо губернатору. Коллектив называет себя "заложниками" собственника, находящегося под следствием в СИЗО. Копятся долги по зарплате и налогам. Океанариум может лишиться земельного участка. Сотрудники просят передать учреждение в государственную собственность.
"Учреждение находится в сложном финансовом положении из-за долгов перед работниками и ресурсоснабжающими организациями. Просим генпрокурора РФ взять на личный контроль соблюдение законодательства в части содержания животных в океанариуме, а также соблюдение трудовых прав коллектива", - сказал Камнев в беседе с NEWS.ru.
По словам депутата, океанариум может лишиться земельного участка из-за судебного спора о задолженности. Учредитель Оганес Шанкоян сейчас находится под арестом в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве, подчеркнул Камнев.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Сотрудники мурманского океанариума написали губернатору с просьбой о помощи
2 июня, 17:29
 
ПроисшествияМурманскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала