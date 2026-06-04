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В кафе в Новосибирске взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.06.2026
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13:44 04.06.2026 (обновлено: 14:02 04.06.2026)
В кафе в Новосибирске взорвался газ, есть пострадавшие

Три человека пострадали после взрыва газа в кафе в Новосибирске

© Фото : Прокуратура Новосибирской области/TelegramЭкстренные службы на месте взрыва газа в кафе в Новосибирске
Экстренные службы на месте взрыва газа в кафе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Прокуратура Новосибирской области/Telegram
Экстренные службы на месте взрыва газа в кафе в Новосибирске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске.
  • Их эвакуировали в ожоговый центр в состоянии средней степени тяжести.
НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"Три человека, в том числе подросток, эвакуированы в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой центра медицины катастроф", — приводятся слова главы министерства Ростислава Заблоцкого.
Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел на улице Большевистской. По данным управления МЧС, причиной ЧП стала вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, повреждены потолок и оргтехника. Следователи начали проверку.
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