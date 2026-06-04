В кафе в Новосибирске взорвался газ, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске.
- Их эвакуировали в ожоговый центр в состоянии средней степени тяжести.
НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"Три человека, в том числе подросток, эвакуированы в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой центра медицины катастроф", — приводятся слова главы министерства Ростислава Заблоцкого.
Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел на улице Большевистской. По данным управления МЧС, причиной ЧП стала вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, повреждены потолок и оргтехника. Следователи начали проверку.