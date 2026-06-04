Экстренные службы на месте взрыва газа в кафе в Новосибирске

Экстренные службы на месте взрыва газа в кафе в Новосибирске

В кафе в Новосибирске взорвался газ, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ Три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске.

Их эвакуировали в ожоговый центр в состоянии средней степени тяжести.

НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске, сообщили в Три человека пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Три человека, в том числе подросток, эвакуированы в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой центра медицины катастроф", — приводятся слова главы министерства Ростислава Заблоцкого.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.