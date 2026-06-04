Николаев: Чувашия развивает сотрудничество с крупными корпорациями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Чувашская Республика ведет переговоры и налаживает сотрудничество с крупными российскими корпорациями, сообщил РИА Новости глава региона Олег Николаев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.