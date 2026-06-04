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Николаев: Чувашия развивает сотрудничество с крупными корпорациями - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:32 04.06.2026
Николаев: Чувашия развивает сотрудничество с крупными корпорациями

Николаев: Чувашия ведет переговоры с крупными корпорациями из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026, Олег Николаев, глава Чувашской Республики
ПМЭФ-2026, Олег Николаев, глава Чувашской Республики - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПМЭФ-2026, Олег Николаев, глава Чувашской Республики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Чувашская Республика ведет переговоры и налаживает сотрудничество с крупными российскими корпорациями, сообщил РИА Новости глава региона Олег Николаев.
«
"Мы финализировали договоренности с банком ПСБ о запуске соглашения по созданию многоцелевого легкоатлетического манежа, само соглашение подпишем на Чебоксарском экономическом форуме, который пройдет 18-19 июня", – рассказал Николаев.
На ПМЭФ также планируется подписание соглашения с компанией "Яндекс". Николаев добавил, что сервисы предприятия помогают продвигать привлекательные для туристов достопримечательности Чувашской Республики. У региона – нераскрытый потенциал.
"Об этом же говорит Институт развития ВЭБ.РФ. Для того, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал Чувашии, важно сегодня более активно развивать инвестиции, прежде всего, в средства размещения и в иную туристическую инфраструктуру", – заключил глава республики.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаОлег Николаев (политик)ЯндексЧувашская Республика (Чувашия)Россия
 
 
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