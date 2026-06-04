Николаев: Чувашия подписала соглашения о сотрудничестве с двумя регионами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Чувашская республика подписала на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве с двумя областями, Челябинской и Тамбовской, сообщил РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев.
В настоящее время товарооборот с Челябинской областью достиг 2,8 миллиарда рублей.
"В одиночку достаточно сложно быстро реализовывать сложные решения, технологии, основанные на науке. И очевидно, что надо объединять сильные стороны каждого региона и быстро выходить на новые уровни и на новые, совершенно иные, технологические решения, которые нам позволят не просто обеспечить технологический суверенитет, но и двигаться к технологическому лидерству", – подчеркнул Николаев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.