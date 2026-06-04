Николаев: Чувашия подписала соглашения о сотрудничестве с двумя регионами

"В одиночку достаточно сложно быстро реализовывать сложные решения, технологии, основанные на науке. И очевидно, что надо объединять сильные стороны каждого региона и быстро выходить на новые уровни и на новые, совершенно иные, технологические решения, которые нам позволят не просто обеспечить технологический суверенитет, но и двигаться к технологическому лидерству", – подчеркнул Николаев.