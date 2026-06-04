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Николаев: Чувашия подписала соглашения о сотрудничестве с двумя регионами - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:27 04.06.2026 (обновлено: 23:28 04.06.2026)
Николаев: Чувашия подписала соглашения о сотрудничестве с двумя регионами

Николаев: Чувашия будет сотрудничать с Челябинской и Тамбовской областями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026 Олег Николаев, глава Чувашской Республики
ПМЭФ-2026 Олег Николаев, глава Чувашской Республики - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПМЭФ-2026 Олег Николаев, глава Чувашской Республики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Чувашская республика подписала на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве с двумя областями, Челябинской и Тамбовской, сообщил РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев.
«
"У нас есть очень много идей по сотрудничеству. Челябинск, мы знаем, очень сильный промышленный регион. Нам есть, над чем поработать в ближайшее время для того, чтобы обеспечить запрос реального сектора экономики в технике различного назначения", – отметил Николаев.
В настоящее время товарооборот с Челябинской областью достиг 2,8 миллиарда рублей.
"В одиночку достаточно сложно быстро реализовывать сложные решения, технологии, основанные на науке. И очевидно, что надо объединять сильные стороны каждого региона и быстро выходить на новые уровни и на новые, совершенно иные, технологические решения, которые нам позволят не просто обеспечить технологический суверенитет, но и двигаться к технологическому лидерству", – подчеркнул Николаев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.
 
ПМЭФ-2026Чувашская Республика (Чувашия)Челябинская областьЧелябинскОлег Николаев (политик)
 
 
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