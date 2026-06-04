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Непомнящий назвал фаворитов чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
11:14 04.06.2026
Непомнящий назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

Непомнящий назвал сборные Испании, Франции и Англии фаворитами ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкВалерий Непомнящий
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Валерий Непомнящий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий считает фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу сборные Испании, Франции и Англии.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил РИА Новости, что считает фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу сборные Испании, Франции и Англии.
Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
"Как ни странно, но мне кажется, что на чемпионате мира будут доминировать европейские команды. Я бы включил в число фаворитов сборные Испании, Франции и Англии. Не верю в то, что призером соревнований может стать сборная из Южной АмерикиБразилии или Аргентины. Я считаю, что европейские команды сейчас посильнее", - сказал Непомнящий.
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ФутболСпортИспанияФранцияАнглияВалерий НепомнящийЧМ по футболу 2026
 
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