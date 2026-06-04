Непомнящий назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий считает фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу сборные Испании, Франции и Англии.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил РИА Новости, что считает фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу сборные Испании, Франции и Англии.
"Как ни странно, но мне кажется, что на чемпионате мира будут доминировать европейские команды. Я бы включил в число фаворитов сборные Испании, Франции и Англии. Не верю в то, что призером соревнований может стать сборная из Южной Америки – Бразилии или Аргентины. Я считаю, что европейские команды сейчас посильнее", - сказал Непомнящий.