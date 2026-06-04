Непомнящий назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил РИА Новости, что считает фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу сборные Испании, Франции и Англии.