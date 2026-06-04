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Тюкавин заявил о недомогании перед матчем с Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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07:42 04.06.2026 (обновлено: 07:54 04.06.2026)
Тюкавин заявил о недомогании перед матчем с Буркина-Фасо

Футболист Тюкавин перед матчем сборной России заявил, что испытывает недомогание

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Константин Тюкавин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что испытывает небольшое недомогание.
  • Тюкавин пропустил матч национальной команды против египтян 28 мая.
  • Тюкавин встретился с Овечкиным и рассказал, что они пообщались, но не разговаривали о продлении контракта хоккеиста с "Вашингтоном".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин в рамках забега "Борись и побеждай" перед началом деловой программы Петербургского международного экономического форума заявил журналистам, что испытывает небольшое недомогание.
В пятницу в Волгограде сборная России сыграет против команды Буркина-Фасо. 28 мая Тюкавин пропустил матч национальной команды против египтян (0:1) в Каире.
«
"Я в прекрасном настроении, правда, на часах 5:50 утра. Так я даже еще на рыбалку не просыпался. Но, думаю, забег всем понравится. Пока есть небольшие, можно сказать, недомогания, но дождитесь официальной информации", - сказал Тюкавин.
"С Овечкиным просто увиделись, пообщались обо всем, как всегда, Саша сказал, что увидимся в отпуске. Сейчас у него очень много съемок, он до своего отлета из Москвы решил ни дня не провести без съемок. Мы не разговаривали о его продлении контракта с "Вашингтоном", но я обязательно поинтересуюсь", - добавил он.
В марте прошлого года Тюкавин разорвал переднюю крестообразную связку и был вынужден пропустить полгода. В Российской премьер-лиге сезона-2025/26 23-летний Тюкавин провел 22 матча, забив 10 мячей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Тюкавин признался, что будет следить за динамовцами на чемпионате мира
2 июня, 13:48
 
ПМЭФ-2026СпортРоссияВолгоградБуркина-ФасоКонстантин ТюкавинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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