Тюкавин заявил о недомогании перед матчем с Буркина-Фасо

«

"Я в прекрасном настроении, правда, на часах 5:50 утра. Так я даже еще на рыбалку не просыпался. Но, думаю, забег всем понравится. Пока есть небольшие, можно сказать, недомогания, но дождитесь официальной информации", - сказал Тюкавин.