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Стали известны подробности об испанском наемнике, исчезнувшем на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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08:58 04.06.2026

Стали известны подробности об испанском наемнике, исчезнувшем на Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБоевики ВСУ
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Боевики ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Испанского наемника Переса Родригеса по прозвищу "Шакал" кремировали после гибели на Украине и тайно захоронили без указания данных, об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Эта практика является нормой в рамках негласных договоренностей киевского режима со странами ЕС", - рассказал собеседник агентства.
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Родригес числится "пропавшим без вести". Испанец родился в 1981 году, служил в морской пехоте. С 2024 года он участвовал в боевых действиях на Украине, однако большую часть времени он провел в тыловых подразделениях.
Перед отправкой на Украину Родригес заказывал множество справок о своей службе в военно-морских силах Испании. Это требовали вербовщики украинской военной разведки для выплаты повышенного жалования. Отличительной особенностью Родригеса было право свободного перемещения по Украине – у него был специальный пропуск, выданный национальной гвардией.
"Жил длительное время в Харькове, где без особого стеснения посещал злачные места, неоднократно изменял своей жене и вел аморальный образ жизни", — рассказал собеседник.
Жена Родригеса после его "исчезновения" прекратила активность в социальных сетях.
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