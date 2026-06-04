Краткий пересказ от РИА ИИ Испанский наемник ВСУ Перес Родригес по прозвищу «Шакал» был кремирован и тайно захоронен на Украине.

Телефон «Шакала» был передан российским силовикам колумбийцем Уильямом Андреасом Галльего Ороско, плененным в апреле.

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Погибший испанский наемник ВСУ Перес Родригес по прозвищу "Шакал" кремирован и тайно захоронен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее РИА Новости сообщали, что телефон "Шакала" был передан российским силовикам плененным в апреле колумбийцем Уильямом Андреасом Галльего Ороско. Сам же "Шакал" считался пропавшим без вести.

"Считавшийся пропавшим без вести испанский наемник Перес Родригес был кремирован на Украине и захоронен без указания персональных данных. Эта практика является нормой в рамках негласных договоренностей киевского режима со странами ЕС ", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, европейское руководство избегает публичных похорон из-за опасений роста протестных настроений в родных странах уничтоженных наемников.