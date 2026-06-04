Погибший испанский наемник ВСУ "Шакал" кремирован и тайно захоронен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский наемник ВСУ Перес Родригес по прозвищу «Шакал» был кремирован и тайно захоронен на Украине.
- Телефон «Шакала» был передан российским силовикам колумбийцем Уильямом Андреасом Галльего Ороско, плененным в апреле.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Погибший испанский наемник ВСУ Перес Родригес по прозвищу "Шакал" кремирован и тайно захоронен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее РИА Новости сообщали, что телефон "Шакала" был передан российским силовикам плененным в апреле колумбийцем Уильямом Андреасом Галльего Ороско. Сам же "Шакал" считался пропавшим без вести.
По его словам, европейское руководство избегает публичных похорон из-за опасений роста протестных настроений в родных странах уничтоженных наемников.
С 2024 года Родригес участвовал в боевых действиях на Украине, однако большую часть времени провел в тыловых подразделениях. Наемник был ликвидирован в Харьковской области. Ему было 45 лет. Перед отправкой на Украину экс-морпех Родригес заказывал множество справок о своей службе в военно-морских силах Испании. Это требовали вербовщики украинской военной разведки для выплаты повышенного жалования. Жил длительное время в Харькове. Отличительной особенностью "Шакала" было право свободного перемещения по территории Украины – у него был специальный пропуск, выданный национальной гвардией.
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