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Макаров рассказал, почему Набиуллина не смогла участвовать в сессии на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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09:44 04.06.2026 (обновлено: 09:46 04.06.2026)
Макаров рассказал, почему Набиуллина не смогла участвовать в сессии на ПМЭФ

Макаров: Набиуллина не участвовала в макросессии на ПМЭФ по объективным причинам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла участвовать в макросессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по объективным причинам.
  • Из деловой программы ПМЭФ пропало имя Набиуллиной.
  • Модератор макросессии Андрей Макаров попросил других участников не винить во всем ключевую ставку.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла участвовать в макросессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по объективным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который является модератором этой сессии.
Накануне имя Набиуллиной пропало из деловой программы ПМЭФ, в том числе в традиционной макросессии.
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"У Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать", - сказал Макаров.
Он при этом попросил трех других традиционных участников этой сессии - министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова и заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина - не винить во всем ключевую ставку.
"Мы сегодня чисто в мужском составе... Я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка", - добавил депутат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ЭкономикаРоссияАндрей МакаровЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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