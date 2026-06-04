Макаров рассказал, почему Набиуллина не смогла участвовать в сессии на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла участвовать в макросессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по объективным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который является модератором этой сессии.

"Мы сегодня чисто в мужском составе... Я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка", - добавил депутат.