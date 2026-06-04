Ольга Мямлина: ПДС — флагманский инструмент формирования длинных денег

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вовлечение работодателей в программу долгосрочных сбережений (ПДС), непрерывность господдержки и ориентация на семейные программы являются важными составляющими формирования длинных денег в экономике, заявила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина.

В своем выступлении на сессии "Длинные деньги для роста: роль пенсионных накоплений в развитии экономики" в рамках ПМЭФ-2026 Мямлина подчеркнула, что ПДС как инструмент уже располагает необходимым набором стимулов — налоговыми преференциями и софинансированием от государства. Также требуется развитие квазикорпоративных программ с таким набором льгот, который позволил бы компаниям не повышать финансовые обязательства, привели в ПСБ ее слова.

Описывая текущую модель поведения российского сберегателя, Мямлина охарактеризовала ее как результат высоких ставок последних двух лет, коротких сроков и отложенного спроса. Сегодня рынок сбережений растет за счет выплаты процентов на старый капитал, а приток новых средств в депозиты практически остановился: по итогам 2025 года показатель составил лишь 0,4%. После снижения ключевой ставки клиенты сфокусированы на более эффективном управлении и сохранении покупательской способности своих средств, пояснила она.

"Доходности сберегательного и инвестиционного портфелей практически сравнялись. Для клиента уже не так важно, какой продукт. Средний размер вложений сопоставим: 396 тысяч рублей составляет средний чек размещения в фондах денежного рынка, и порядка 419 тысяч рублей — на депозитах. При дальнейшем снижении ключевой ставки 25% вкладчиков готовы переложиться в другие финансовые инструменты и это является потенциалом для развития ПДС", — сообщила Мямлина.

Она также обратила внимание на возможности цифровых финансовых активов как объекта инвестирования пенсионных средств. Преимущества ЦФА заключаются в высокой скорости и низкой стоимости выпуска активов, гибкости их структурирования, а также в формировании прозрачного и понятного инвестиционного инструмента. Для интеграции ЦФА в портфели НПФ, требуется изменение законодательства, отметила Мямлина.