Моуринью пожаловался в Турцию на дискриминацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жозе Моуринью обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на дисциплинарные санкции, наложенные на него Турецкой федерацией футбола.
- Поводом для обращения послужили наказания за критику судейства после матча с «Трабзонспором» в ноябре 2024 года.
- Моуринью утверждает, что санкции нарушили его право на свободу выражения мнения и право на справедливое разбирательство.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ранее возглавлявший турецкий "Фенербахче" португальский специалист Жозе Моуринью обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на дисциплинарные санкции, наложенные на него Турецкой федерацией футбола (TFF), сообщает Turkiye Today со ссылкой на материалы суда.
Поводом для обращения послужили наказания, последовавшие после комментариев португальского специалиста по итогам матча с "Трабзонспором" (3:2) в ноябре 2024 года. После встречи Моуринью раскритиковал судейство в чемпионате Турции, заявив, что если бы ему рассказали всю правду о нем, то он бы не стал работать в этом чемпионате. Позднее португалец был оштрафован на сотни тысяч турецких лир и получил запрет на посещение раздевалки.
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В своей жалобе тренер утверждает, что дисциплинарные органы TFF не обладают независимостью, а санкции нарушили его право на свободу выражения мнения. Также он заявил, что не был должным образом ознакомлен с мотивированным решением по своему делу, что лишило его права на справедливое разбирательство.
ЕСПЧ запросил у турецкого правительства официальные соображения по данному делу. У Турции есть шесть месяцев для ответа.
Моуринью возглавлял "Фенербахче" с мая 2024 года по август 2025 года, суммарно проведя 62 матча (37 побед, 14 ничьих, 11 поражений). Под его руководством клуб стал серебряным призером турецкой Суперлиги, а также дошел до стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.
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