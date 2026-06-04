Моуринью пожаловался в Турцию на дискриминацию

В своей жалобе тренер утверждает, что дисциплинарные органы TFF не обладают независимостью, а санкции нарушили его право на свободу выражения мнения. Также он заявил, что не был должным образом ознакомлен с мотивированным решением по своему делу, что лишило его права на справедливое разбирательство.