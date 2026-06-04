В Пресненском районе Москвы отремонтируют пять улиц

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году ремонт пяти улиц в Пресненском районе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в этом году ремонт пяти улиц в Пресненском районе столицы. Главная задача - создать комфортные условия для передвижения водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что будет проведена замена дорожного покрытия и нанесена новая разметка, в пешеходных зонах установят лавочки и навигационные стелы. Обновят улицы Сергея Макеева, Малая Грузинская и Пресненский Вал, Ножовый и Малый Предтеченский переулки.

"Хорошее освещение - необходимое условие комфортной городской среды, поэтому установим фонари с энергоэффективными светильниками. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - пояснил Бирюков