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Платить компенсацию жертвам мошенников будут банки и операторы связи - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:15 04.06.2026
Платить компенсацию жертвам мошенников будут банки и операторы связи

Григоренко: банки и операторы связи компенсируют потери жертвам кибермошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Григоренко заявил, что банки и операторы связи будут полностью компенсировать потери жертвы при невыполнении требований по противодействию мошенникам.
  • Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года.
  • Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, принятого в 2025 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Банки и операторы связи РФ при невыполнения требований по противодействию мошенникам будут полностью компенсировать потери жертвы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2026.
«
"Если организация игнорирует эти положения – клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника", - сообщил он, комментируя компенсации от банков и операторов связи.
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При этом полностью ответственность с пользователя не снимается, добавил Григоренко. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, – в этом случае компенсация не предусмотрена.
Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.
Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, принятого в 2025 году. В закон вошло порядка 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.
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