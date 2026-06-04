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В Москве задержали курьера, похитившего монеты у пенсионера в Волгограде - РИА Новости, 04.06.2026
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14:39 04.06.2026
В Москве задержали курьера, похитившего монеты у пенсионера в Волгограде

В Москве задержали пособника мошенников за кражу монет у пенсионера в Волгограде

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве полицейские задержали пособника телефонных мошенников, похитившего у пенсионера золотые монеты.
  • Мошенник, действовавший по указанию аферистов, представлявшихся сотрудниками силовых структур, забрал у 74-летнего волгоградца монеты стоимостью более 31 миллиона рублей.
ВОЛГОГРАД, 4 июн – РИА Новости. Полицейские задержали пособника телефонных мошенников, похитившего у пенсионера в Волгограде золотые монеты стоимостью более 31 миллиона рублей, сообщили в ГУМВД по региону.
По информации главка, в полицию обратился 74-летний волгоградец. В мае ему стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками силовых структур. Cледуя их указаниям, пенсионер приобрел в банке на свои сбережения золотые монеты на 31 миллион рублей с лишним и передал их мужчине-курьеру - и лишь потом понял, что имел дело с мошенниками.
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Волгоградской области связались с коллегами из МВД по республике Адыгея, где указанный курьер также занимался преступной деятельностью, и на территории Москвы злоумышленник был задержан", - говорится в Telegram-канале главка.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в ближайшее время будет передано в Следственный департамент МВД России.
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